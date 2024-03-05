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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تسوبيل: لم أخسر من الزمالك خلال تدريبي للأهلي

راينر تسوبيل
راينر تسوبيل

أكد راينر تسوبيل المدير الفني السابق لفريق الأهلي أنه لم يخسر أي مباراة أمام نادي الزمالك في مباريات القمة أثناء تدريب القلعة الحمراء في الفترة التي قاد فيها الفريق.

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وقال راينر تسوبيل المدير الفني السابق لفريق الأهلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مباريات الأهلي والزمالك خارج التوقعات بغض النظر عن نتائج الفريقين في بطولة الدوري الممتاز أو بطولتي دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الإفريقية ".


وتابع:" لم أخسر من نادي الزمالك خلال تدريب النادي الأهلي وهذا أمر يحسب لي في مسيرتي التدريبية مع القلعة الحمراء ".

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