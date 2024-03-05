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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كهربا يستعد للسفر مع الأهلي لخوض نهائي كأس مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يسافر مع بعثة الفريق للسعودية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كهربا سيكون ضمن القائمة المسافرة إلى السعودية يوم الأربعاء المقبل، ولكن مشاركته من عدمه في يد الجهاز الفني".

وأضاف أمير هشام: "كريم نيدفيد جاهز تمامًا وسوف يشارك في تدريبات الفريق غدٍ، وسيكون متواجد مع البعثة المسافرة لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر".

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