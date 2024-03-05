كهربا يستعد للسفر مع الأهلي لخوض نهائي كأس مصر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يسافر مع بعثة الفريق للسعودية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كهربا سيكون ضمن القائمة المسافرة إلى السعودية يوم الأربعاء المقبل، ولكن مشاركته من عدمه في يد الجهاز الفني".

وأضاف أمير هشام: "كريم نيدفيد جاهز تمامًا وسوف يشارك في تدريبات الفريق غدٍ، وسيكون متواجد مع البعثة المسافرة لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر".