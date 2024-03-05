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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أوفا: أنتظر قرار انضمامي لمنتخب بفارغ الصبر والأهلي والزمالك فاوضوني في يناير

أوفا
أوفا

أكد أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه يتمنى التواجد في قائمة منتخب مصر المقبلة، ويترقب بفارغ الصبر إعلان القائمة النهائية.

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وتابع أوفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "انتظر الانضمام إلى منتخب مصر منذ الموسم الماضي، وأحاول الاجتهاد ولا أعرف شعوري حال انضمامي".

وأضاف أحمد أمين أوفا: "حال تواجدت في القائمة واختارني حسام حسن المدير الفني، ستكون ثقة كبيرة للغاية خاصةً أن الاختيار يأتي من مهاجم فذ وتاريخي مثله، وسأحاول ألا أخذله وسأكون على قدر الثقة".

وقال مهاجم إنبي: "مع البرتغالي روي فيتوريا تواجدت معه في القائمة المبدئية ولكنه لم يختارني، وحزنت لعدم التواجد خلال كأس الأمم الإفريقية ولكن تعاملت مع الأمر أنه حافز وأن هناك وقت سأتواجد به داخل المنتخب الوطني".

واختتم: "الأهلي والزمالك تفاوضوا معي للانتقال إلى أحد الناديين، ولكن مجلس إدارة النادي تحدث معي وأكدوا أنني من العناصر الأساسية والتزمتت بالقرار، ووعدوني بأنه حال وجود عرض بنهاية الموسم سوف يتم مناقشته".

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