إنبي يشارك فى بطولة تمهيدى الجمهورية للشطرنج

شارك نادي إنبي للمرة الأولي في تاريخه ببطولة الجمهورية للشطرنج تحت تقييم 2100 ، وذلك في البطولة التي أقيمت بنادي القطامية جاردنز خلال الفترة من 2 إلي 6 مارس الجاري ، لمنطقتي ( القاهرة والجيزة ) تحت رعاية الإتحاد المصرى للشطرنج .

مثل نادي إنبي خلال البطولة :-

1- م/ أيمن عبد الصبور

2- م/ أحمد مجدى خلاف

3- م/ محمد عبد الفتاح

4- م/ محمود عبد الواحد

5- أ/ محمد علاء محمد

6- م/ محمد جميل سراج

7- م/ عمر خالد

وحرص المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على نشاط الشطرنج بنادى انبى علي دعم الفريق اثناء فاعليات البطولة والتي شهدت مبارايات ملحمية رائعة لكافة المشاركين من النادي .

وعبر المهندس محمد السيد بأن نادى انبى ينفذ الخطة لتكوين فريق عمومى يمثل النادى فى مثل هذه البطولات ، مع تكوين فريق ناشئين من أعضاء الجمعية العمومية ، موضحاً بأن مجلس إدارة نادى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى ، يسعى دائما لإقامة كافة الأنشطة المختلفة والمتنوعة لجميع الأعضاء بمختلف ميولهم .