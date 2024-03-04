الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يشارك فى بطولة تمهيدى الجمهورية للشطرنج

بطولة الجمهورية للشطرنج
بطولة الجمهورية للشطرنج

شارك نادي إنبي للمرة الأولي في تاريخه ببطولة الجمهورية للشطرنج تحت تقييم 2100 ، وذلك في البطولة التي أقيمت بنادي القطامية جاردنز خلال الفترة من 2 إلي 6 مارس الجاري ، لمنطقتي ( القاهرة والجيزة ) تحت رعاية الإتحاد المصرى للشطرنج .

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ختام فاعليات بطولة الكرة الطائرة الأولى بنادي إنبي بتواجد الشريعي

مثل نادي إنبي خلال البطولة :-

1- م/ أيمن عبد الصبور

2- م/ أحمد مجدى خلاف

3- م/ محمد عبد الفتاح

4- م/ محمود عبد الواحد

5- أ/ محمد علاء محمد

6- م/ محمد جميل سراج

7- م/ عمر خالد

وحرص المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على نشاط الشطرنج بنادى انبى علي دعم الفريق اثناء فاعليات البطولة والتي شهدت مبارايات ملحمية رائعة لكافة المشاركين من النادي .

وعبر المهندس محمد السيد بأن نادى انبى ينفذ الخطة لتكوين فريق عمومى يمثل النادى فى مثل هذه البطولات ، مع تكوين فريق ناشئين من أعضاء الجمعية العمومية ، موضحاً بأن مجلس إدارة نادى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى ، يسعى دائما لإقامة كافة الأنشطة المختلفة والمتنوعة لجميع الأعضاء بمختلف ميولهم .

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