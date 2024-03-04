التوزيع بالشركة المتحدة: عرض مسلسلاتنا على قناتين ماليزية وروسية لأول مرة في رمضان

أكدت دينا كريم، رئيس قسم التوزيع في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تسويق المحتوى الدرامي يبدأ من السيناريو ويأخذ بعين الاعتبار تنوع تفضيلات الجمهور الذي يتابع كل قناة، ولمعرفة أفضل أماكن العمل وجهات التوزيع، يجب أن يكون في وقت مبكر.

وأوضحت أنه من هذا العام حتى الآن لديهم ست منصات و14 قناة، مع قنوات ماليزية وروسية، مبينة: "سيشهد شهر رمضان أعمالاً مترجمة على قنوات بلداننا لأول مرة، ومنذ فترة ليست ببعيدة، تمكنا من توقيع اتفاقية كبيرة مع قناة هندية وسيكون لدينا قناة جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأوضحت دينا كريم، أن الأفلام التي تعرض في دول بعيدة عن الوطن العربي يتم ترجمتها من قبل الشركة المتحدة التي تسعى لتوزيع المحتوى المصري خارج مصر، مؤكدة أن الاتفاق الواحد يتطلب عملا مكثفا، وأنه سيتم إرسال اتفاقية خاصة مع تركيا لعرض الأعمال الفنية المصرية في، معلنة أنه سيتم إرسال اتفاقية خاصة بالترجمة الإنجليزية لعرض الأعمال الفنية المصرية في تركيا.

تعاون كامل في تطوير نصوص المسلسلات التلفزيونية

قال الدكتور عماد ربيع، رئيس قسم الإنتاج الدرامي في الشركة المتحدة، إن عدد العاملين في المسلسلات الروائية يختلف من إنتاج لآخر، حيث يتراوح عدد العاملين في المسلسلات الاجتماعية من 150 إلى 170 شخصا، بينما يصل عدد العاملين في الأعمال التاريخية الضخمة مثل الحشاشين وجودر، إلى 250 شخصا.

وأوضح في مقابلة مع أسامة كمال من قناة "مساء دي إم سي"، أن النصوص الأدبية للأعمال الروائية تُسلّم إلى لجنة القراءة التي لا تكتفي بقراءة النص بل تقوم بتطويره بما في ذلك الشخصيات والأماكن والفترات، بينما تقوم دينا كريم، رئيسة قسم التوزيع، بقراءة النص بالتعاون مع دينا كريم.

وتابع: "فريق عمل المسلسل يتعاون بشكل كامل مع جميع الأقسام، بما في ذلك المنتج والمخرج والمنتج الفني والمصور السينمائي ومصمم الديكور، ويتابع دائما كل تفاصيل المسلسل بما في ذلك عدد أيام التصوير"، وأن الشركة المتحدة تبحث دائما عن الجديد وتطوير الشخصيات، وهو ما أكد أنه سمة من سمات الجمهور.

وأكد أن الشركة المتحدة تتميز بتقديم محتوى جديد للمشاهدين يتناسب مع الأجيال الجديدة، موضحا أن هناك ثلاث مراحل للإنتاج، بتعاون كامل بين جميع الأقسام بما فيها المنتجين وفريق عمل المسلسل، وأن كل تفاصيل المسلسل يتم متابعتها باستمرار.

وأوضح أنه يراقب كل تفاصيل المسلسل باستمرار، مشيرا إلى أنه يراقب كل تفاصيل المسلسل باستمرار، وأن هناك مجلس تعاون كامل لتطوير النصوص الأدبية ومتابعة كل التفاصيل لضمان إنجاز العمل بأفضل جودة، وأكد أن شركة المتحدون تقوم بتحديث إنتاجاتها باستمرار.