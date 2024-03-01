أفلام قديمة تعود فى مسلسلات رمضان 2024

يضم ماراثون شهر رمضان القادم، معالجة درامية لعدد من المسلسلات مستوحاة من أفلام عربية قديمة، التى ينتظرها الجمهور بشغف لمشاهدتها.

مسلسل أمبراطورية ميم:

مستوحى من فيلم يحمل نفس الأسم بطولة “فاتن حمامة”، وهو فى الأل راوية لـ “إحسان عبد القدوس”، وتدور أحداثه حول زوج يهتم بأولاده بعد وفاة زوجته ويقابل سيدة تنشأ بينهما مشاعر عاطفية، ليجد نفسه فى مأزق وصراع لإقناع أولاده بالزواج منها، بالإضافة إلى المشاكل التى يواجهها مع أطفاله.

المسلس من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل أشغال شقة:

مسلسل كوميدى مستوحى من فيلم “صباح الخير يا زوجتى العزيزة” بطولة نيللى وصلاح ذو الفقار، تدور أحداثه حول أخصائي الطب الشرعي وزوجته، يرزقا بتوأم بعد فترة من زواجهما، وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال، يقرر الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

المسلسل من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

مسلسل جودر ألف ليلة وليلة:

مستوحى من قصص “ألف ليلة وليلة ” التى قدُمت من قبل كأفلام وفوازير، تدور أحداثه حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، تاليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.