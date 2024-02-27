مسلسلات رمضان 2024 .. البوستر الرسمي لمسلسل جري الوحوش

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جري الوحوش، بطولة نضال الشافعي، إدوارد، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل جري الوحوش بطولة نضال الشافعي، محمود حجازي، والفنان القدير صلاح عبدالله، والبطولة النسائية بين إلهام وجدي، والفنانات القديرات فادية عبدالغني، وسميرة صدقي، إدوارد، هبة عبدالعزيز، ومروة الأزلي، والمسلسل تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، ومأخوذ عن فيلم بنفس الاسم عرض لأول مره عام 1987 من تأليف محمود أبوزيد، وإخراج علي عبدالخالق، وقام ببطولته النجوم الراحلين، نور الشريف، محمود عبدالعزيز، حسين الشربيني، بالإضافة للنجم حسين فهمي، ونورا وهدى رمزي.



مسلسل جري الوحوش



العمل مأخوذ عن الفيلم الشهير بنفس الاسم، للكاتب الراحل محمود أبو زيد والمخرج الراحل علي عبدالخالق، ويكتب قصة المسلسل المؤلف أحمد صبحي عبدالخالق، وتدور الأحداث في 30 حلقة، من إخراج عبدالعزيز حشاد.

تدور قصة مسلسل جري الوحوش حول رجلًا يعاني من عدم القدرة على الإنجاب وصديقه الطبيب يتدخل لمساعدته بشكل غير مألوف من خلال زراعة جزء من المخ من متبرع ليتمكن سعيد من الإنجاب، وبالفعل يصادف الصديقان شخص يدعى عبد القوي ويستغلون معاناته من الفقر لكي يتبرع بجزء من المخ مقابل مبلغ مالي.