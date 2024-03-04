محافظ القاهرة: جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين

افتتح د. على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء فرع أحد السلاسل التجارية المتخصصة في تجارة السلع الغذائية جملة ونصف جملة وقطاعي "شركة سوبيكو التابعة لمجموعة ماجد الفطيم"، بحى الأسمرات بالمقطم لتوفير السلع بأسعار مخفضة لأهالى الحى والمناطق المجاورة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار

وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وأضاف محافظ القاهرة أن سياسات الاستثمار فى مصر تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من خلال خلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تُعد أحد العوامل المهمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من حيث زيادة فرص العمل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المتجر الذى تم افتتاحه اليوم يتميز بوجوده بحي الأسمرات الذى يعد واحدًا من أهم النماذج التى أقامتها الدولة المصرية كمدينة متطورة بديل المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أن المتجر يعد نموذج مميز في قطاع التجارة الداخلية حيث يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة بما يدعم طرح المنتجات بجودة عالية وأسعار مميزة للمواطنين .

يذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استقبل اليوم الاثنين اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة القاهرة وكذا الملفات الخدمية المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.

وخلال الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية علي المتابعة مع محافظ القاهرة لجهود المحافظة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وكذا تنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع والحملات الرقابية التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من إلتزام التجار فى الأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار.

وقال اللواء هشام أمنة أن هناك متابعة يومية من الوزارة على مستوي جميع المحافظات للتوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة وكميات مناسبة خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية و لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وأشار وزير التنمية المحلية إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأسبوعية لجهود المحافظات فى تنفيذ المبادرة على أرض الواقع بالإضافة الي جولاته وافتتاح معارض أهلاً رمضان.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلي قيام بجولات علي مدار الأسبوع بصورة مستمرة لمتابعة الأسعار في الأسواق والمنافذ بجميع الأحياء لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في جهات حماية المستهلك ومباحث التموين .

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى وجود أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك فى كل أحياء القاهرة، بالاضافة إلى 74 منفذ لمبادرة محافظة القاهرة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتاً إلى توافر كل السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات، كما توجد حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق.