إزالة 12حالة تعد بدمياط ضمن أعمال الموجه 22

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إستمرار حملات الموجة ال22 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مرحلتها الثانية مطلع الاسبوع الماضى

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها

لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد 12 حالة تعدِ بمساحة 1270 متر مربع وذلك بعدد 5 حالات تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى و7 حالات تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بنطاق مركز فارسكور

وأضافت محافظ دمياط وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الحالية 126 حالة تعدِ على أملاك الدولة باجمالى مساحة 9832 متر مربع.

وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية