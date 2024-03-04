محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع وينذر مسئولي المحليات

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنذار شديد لمسئولي المحليات بالمحافظة، جاء ذلك أثناء قيام المحافظ بجولة ميدانية مفاجئة فى عكس خط سيره المعتاد تفقد خلالها عدد من الشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء السكنية، والتى شملت أحياء ومناطق المحمودية والشيخ هارون والسماد وكيما والطابية، بالإضافة إلى طرق وشوارع كسر الحجر والسيل وشرق البندر والمسلة الناقصة والسادات.

وشدد محافظ أسوان على تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات والتراكمات أولاً بأول، علاوة على إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق العامة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وخلق متنفس بيئى حضارى وجمالى للمواطنين، مضيفًا أن مواجهة الظواهر السلبية فى الشارع الأسوانى هى مسئولية القيادات المحلية، مع العمل بحزم وجدية فى الحد من هذه الظواهر، والتدخل السريع بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن المرافق العامة.

وتابع محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع كسر الحجر ، مكلفاً مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى للمرحلة الحالية بدءاً من ميدان الجيش " الزلابية سابقاً " وصولاً إلى مركز مجدى يعقوب، والعمل علي البدء فى تنفيذ المرحلة التالية من مركز مجدى يعقوب وحتى مزلقان السيل حتى يتسنى تسهيل حركة المواطنين والمركبات المختلفة .