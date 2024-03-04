إحالة طعن حسام المندوه على استمراره كأمين صندوق للزمالك للمفوضين

قررت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، احالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة للمفوضين.

وطالب حسام المندوه في طعنه بوقف تنفيذ الحكم أول درجة المتضمن استبعادة من منصب امين الصندوق، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الابقاء عليه كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك الرياضي عن الدورة الانتخابية ۲۰۲۳-۲۰۲ على أن يتم تنفيذ الحكم وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه في الدعوى رقم ۷۸/۱۲۳۰۳ بجلسة ٢٠٢٤/١/١٤.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت، حكماً انتهت فيه إلى صحة انتخاب وفوز حسام المندوه بمنصب أمين صندوق الزمالك.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية قد أعلنت عن دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الجمعة الموافق 20/10/2023 لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للدورة الانتخابية 2023/2027، وتم فتح باب الترشح لهذه الانتخابات ، فتقدم المندوه بأوراق ترشحه على منصب أمين صندوق مجلس إدارة النادي وتم قبول أوراق ترشحه وإدراجه بكشف المرشحين النهائي ،



أضافت المحكمة، أن الطاعن عضو مجلس النواب فى دورته الحالية، وأن الدستور والمشرع قد أوجبا تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها إذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو تملك (50%) فأكثر من أسهمها أيا كان النظام الداخلى الذى تخضع له.



وأوضحت، أنه ولما كان المندوه من غير العاملين فى هذ الجهات والواردة على سبيل الحصر، فى المادتين رقمى ( 31) و (354) سالفتى الذكر، فمن ثم فإن عضويته فى مجلس النواب لا تحول بينه وبين عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، الأمر الذي يضحى معه قرار اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير شئون نادي الزمالك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن وإدراجه ضمن الكشف النهائي للمرشحين على مقعد أمين صندوق النادي قد جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون.



قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، في الطعن المقام من حسام الدين المندوة الخواجة، مرشح نادي الزمالك، علي حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر باستبعاد المندوة من الترشح علي مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠، في الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عية والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية.

حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم ١٤٥٢ لسنة ٧٠ إدارية عليا.



وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.