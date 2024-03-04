جامعة الفيوم تستقبل خبراء القياس والتقويم لإدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

إستقبل الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، فريق الخبراء بمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، برئاسة الدكتورة سوسن إبراهيم أبو العلا شلبي مدير المركز، وعضوية الدكتور هشام عزت سعد الخبير الداخلي بالمركز، ومني سامح أبو هشيمة الخبير الخارجي بالمركز، وذلك في إطار انتهاء فترة مشروع "إنشاء وحدة القياس والتقويم بكلية التربية للطفولة المبكرة - جامعة الفيوم - الدورة السادسة".

حضر اللقاء الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية ومدير المشروع، والدكتور محمد شعبان بريقع المدير التنفيذي لمشروع القياس والتقويم بالكلية وذلك اليوم الاثنين

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته سعي الجامعة الدائم بالارتقاء بالبرامج الأكاديمية انطلاقًا من رؤيتها ورسالتها وأهدافها نحو بناء طالب متميز معرفيًّا ومهاريًّا وانسجامًا مع توجه الجامعة لتطوير لاستحداث برامج ومشروعات جديدة تتناسب وخطط التنمية القومية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخدمة المجتمع المحلي لمواكبة متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجات الخريجين.

وأشارت الدكتورة صفاء أحمد محمد إلى أهمية هذا المشروع من خلال إنشاء وحدة للتقويم والقياس بكلية التربية للطفولة المبكرة لإعادة النظر في عملية التقييم الحالية وتطويرها بما يواكب التقدم في العملية التعليمية ونظم الجود،ة والاستفادة من التطور التكنولوجي في عمليات التقييم وتطوير منظومة بنوك الأسئلة في ضوء نظريات القياس الحديثة كنظرية الاستجابة للمفردة والتقييم الإلكتروني ومكينة الامتحانات.

وأضافت أن المشروع يعمل على تحسين مخرجات التعليم الخاصة بالبرامج الاكاديمية لطالبات الكلية لتكون لديهم القدرة الكافية على مواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والعربي مما يؤدي إلى تحقيق الميزة التنافسية للكلية من جهة ولجامعة الفيوم من جهة أخرى.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شعبان تكامل مشروع وحدة القياس والتقويم باستراتيجية الجامعة في البحث على التميز بين الجامعات المصرية وكذلك على المستوى الإقليمي وتحسين ترتيب الجامعة بين الجامعات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية في التحول الرقمي لنظم القياس والتقويم (تصميم بنوك الأسئلة- الاختبارات الإلكترونية –التصحيح الإلكتروني).

خدمة المجتمع المحلى

مضيفاً ارتباط المشروع أيضا باستراتيجية الكلية في خدمة المجتمع المحلى من خلال توفير وحدة خاصة ومجهزة يمكنهم الاستفادة منها في تقييم الفئات المؤهلة مهنيًّا للتعامل مع الأطفال العاديين وذوي القدرات الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة بمحافظة الفيوم.

وتعد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم من الكليات التي اشتملت في برامجها الأكاديمية على التعامل مع الأطفال العاديين وذوي القدرات الخاصة وتحتاج البرامج إلى قياس مخرجات التعلم بشكل دقيق وموضوعي للتأكد من اكتساب الطالبات للمعارف والمهارات بما يتناسب مع سوق العمل ومع معايير الجودة وإيجاد آلية الكترونية لقياس تلك المخرجات.

وخلال الزيارة قام فريق الخبراء بمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بزيارة مقر وحدة القياس والتقويم بكلية التربية للطفولة المبكرة، ومقابلة الفريق الإداري والتنفيذي للمشروع لمناقشة ما تم من أنشطة والسلبيات والإيجابيات بالمشروع، فضلاً عن مراجعة الوثائق والملفات الخاصة بتنفيذ أنشطة المشروع، وما ورد بالتقرير النهائي كما تم توقيع محضر استلام وتسلم مخرجات المشروع، وذلك بحضور الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية ومدير المشروع، والدكتور محمد شعبان بريقع المدير التنفيذي للمشروع.

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