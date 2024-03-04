خبير مالي: مصر تتعامل مع الأزمة الاقتصادية باحترافية ودعمت المواطن (فيديو)

أكدت الدكتورة وفاء علي، خبير مالي، أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق المحلية والدولة داعم حقيقي للمواطن المصري، موضحة أن هناك متابعة لحظية لحالة الأسواق وحياة المواطنين.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأضافت “علي”، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، أن مصر رفعت درجة الجاهزية لتطبيق منظومة الحماية الشاملة، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأدوية وكل ما يلزم حياة الإنسان، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع الأزمة بشكل احترافي أو نوع من الابتكار السياسي.

وأوضحت أن عامل الوقت هو مهم لحل أي أزمة، إذ انعكاس هذه التدفقات الاقتصادية تمثلت في الإفراج الفوري عن السلع الموجودة بالدوائر الجمركية، والتي جرى حفرها بعناية شديدة، مشددة على أن الدولة المصرية تعاملت مع قطاع البنوك في توفير الاعتمادات المستندية والتحويلات، حتى يستطيع المستوردين إنهاء كل الإجراءات المطلوبة منهم، بطريقة ايجابية مع البنك المركزي.

وفي وقت سابق، قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، إن الحكومة تبذل قصارى جهودها لخفض أسعار الدولار الأيام المقبلة، من خلال تنفيذ إجراءات اقتصادية ومالية متنوعة، على رأسها زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برامج تحفيز التجارة الخارجية.

وأضاف خضر فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أنه مع استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة مع إبرام صفقة رأس الحكمة وتزايد الاحتياطي النقدية وكذلك تدفق العملة الصعبة وتوفير السيولة الدولارية، إضافة إلى تهيئة الظروف والمناخ التشريعي المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة ستكون من أهم أسباب تخفيض الطلب على الدولار، أيضًا استخدام عملات جديدة ستكون من أهم أسباب تخفيف الضغط على الدولار خاصة دخول مصر أهم التكتلات الاقتصادية الجديدة في العالم بقيادة الصين، مما تساهم تحسن في وضع الاقتصاد المصري، وارتفاع الاحتياطات النقدية وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي.