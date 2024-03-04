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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال في مدينة طوباس

مراسلة القاهرة الاخبارية
مراسلة القاهرة الاخبارية

أكدت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 55 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اليوم ودارت اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس نتج عنها إصابات واعتقال في صفوف الفلسطينيين.

قوات الاحتلال اعتقلت 55 فلسطينيا 

وشددت "السلامين"، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضفة الغربية ودعت شهيدا يبلغ من العمر 16 عاما ليبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر حتى الآن 420 شهيدا على الأقل، متابعًا: “أما بالنسبة للمعتقلين، فإن بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين أشار إلى اعتقال 55 معتقلا من الضفة منهم أسرى سابقين ليترفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 7 آلاف فلسطينيا من الضفة الغربية”.

 

وأشارت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل الغزيون نساءً وأطفالا وكبارا. 
 

واستشهد صباح اليوم الإثنين، فتى فلسطيني، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم الأمعري في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بالمدينة.
وقالت وزارة الصحة في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية، إن الفتى مصطفى أبو شلبك -16 عاما- وصل جثة هامدة إلى المستشفى برام الله على إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرقبة والصدر.

وذكر شهود عيان في المدينة أن عناصر من الجيش الإسرائيلي اقتحموا المخيم وقاموا بتفتيش المنازل ومصادرة عدد من المركبات الخاصة بالسكان المحليين.

وبحسب شهود عيان، فقد اندلعت اثر ذلك مواجهات بين الشبان في المخيم وعناصر الجيش الإسرائيلي الذي أطلق النار.

فيما ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مسلحين فلسطينيين انضموا أيضا إلى المواجهات مع الجيش وسمع تبادل إطلاق نار بين الجانبين.

وفي ذات السياق فجرت قوات إسرائيلية منزلا يعود لمعاذ المصري، في حي المخفية بمدينة نابلس شمال الصفة الغربية، الذي سبق اتهامه بتنفيذ هجوم ضد مستوطنين إسرائيليين العام الماضي.

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