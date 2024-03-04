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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر: بريطانيا تؤكد عملها حول مشروع وقف فوري لإطلاق النار بغزة

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر والمملكة المتحدة حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع الإنساني في غزة.

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وحسب بيان الخارجية الجزائرية، فقد "ثمَّن الطرفان مستوى الحوار والتشاور السياسي بين البلدين، لاسيما التنسيق بين بعثتيهما الدائمتين بمجلس الأمن حول الوضع في فلسطين، واتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار والتكفل بالوضع الإنساني في غزة وضمان وصول المساعدات إلى سكانها."

كما تناولا "المساعي الرامية إلى انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة كخطوة عملية في مسار تجسيد حل الدولتين، طبقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف المصدر: "جدّد أحمد عطاف، بهذه المناسبة، الدعوة إلى نظيره البريطاني للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، لتعميق المشاورات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين.

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