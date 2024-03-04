الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أشتية: يجب على إسرائيل أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

محمد إشتية رئيس
محمد إشتية رئيس حكومة تصريف الأعمال

 قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية محمد إشتية، اليوم الإثنين: يجب على إسرائيل أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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الصحة في غزة: رصد مليون إصابة بالأمراض المعدية ولا إمكانات طبية لمكافحتها

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 وفي سياق متصل أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الإثنين، استشهاد 124 فلسطينيًا، وإصابة 210 آخرين إثر 13 مجزرة في القطاع ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ(24) ساعة الماضية. 

 وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 30534 شهيدًا، و71920 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

 وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم لا يشمل آلاف الضحايا بالطرقات وتحت الركام ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. ولا يشمل كذلك مفقودين لا علم لأحد بمصيرهم.

 وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية والجفاف وعدم توفر العلاج، إلى 16، بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة "رفح" جنوب القطاع، التي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياحها غير مكترث بالتحذيرات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة حيال قيامه بهذا الإجراء.

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