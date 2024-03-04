أشتية: يجب على إسرائيل أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية محمد إشتية، اليوم الإثنين: يجب على إسرائيل أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وحذر في كلمته من استخدام الفيتو بمجلس الأمن ضد وقف الإبادة الجماعية

وفي سياق متصل أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الإثنين، استشهاد 124 فلسطينيًا، وإصابة 210 آخرين إثر 13 مجزرة في القطاع ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 30534 شهيدًا، و71920 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم لا يشمل آلاف الضحايا بالطرقات وتحت الركام ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. ولا يشمل كذلك مفقودين لا علم لأحد بمصيرهم.

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية والجفاف وعدم توفر العلاج، إلى 16، بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة "رفح" جنوب القطاع، التي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياحها غير مكترث بالتحذيرات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة حيال قيامه بهذا الإجراء.