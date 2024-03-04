رئيس جامعة سوهاج: مركز خدمة ذوي الهمم يحقق لهم الراحة وينمي قدراتهم

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مركز خدمة طلاب ذوي الهمم بجامعة سوهاج الذي افتتح أمس من المراكز المتقدمة في جامعات مصر، مشددًا على أن افتتاح المركز يأتي تحقيقا لأهداف الدولة المصرية في خدمة ذوي الهمم.

مركز خدمة طلاب ذوي الهمم:

ونوه “النعماني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج في برنامج “هذا الصباح”، المُذاع على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، بان اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم ظهر في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يدل على مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة من الطلبة المتميزين الذين يمتلكون عزيمة وإرادة لتحدي الصعاب.

وشدد على أن مركز طلاب ذوي الهمم يخدم 285 طالبا من ذوي الدمج وأصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، موضحًا أن المركز يقوم بتدريب هؤلاء الطلاب المتميزين، بالإضافة إلى مساعدتهم على الحركة وتنمية التواصل الاجتماعي لهم من خلال تواجدهم في الجامعة.

وأشار إلى أن المركز يعمل أيضًا لتحقيق الراحة النفسية وزيادة الإنتاجية وبإحساسهم بالاندماج مع مختلف الطلاب الآخرين بهدف نشر ثقافة الدمج.