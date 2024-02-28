الأربعاء 28 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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القومي للإعاقة: الدولة مهتمة بتمكين ذوي الهمم للحصول على حقوقهم كاملة

ذوي الهمم
ذوي الهمم

أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، تهتم بذوي الهمم، موضحًا أن دستور 2014 في بنوده الـ9 يشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تمكينهم.

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ذوي الإعاقة

وتابعت «كريم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن قانون 2018 أيضًا اهتم بالحياة بأكملها الخاصة بذوي الإعاقة سواء العمل أو التعليم والصحة والرياضة والحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن هناك طفرة في تمكين ذوي الإعاقة وإعطائهم حقوقهم كاملة، مؤكدة أن الدولة المصرية المتمثلة في الوزارات وكذلك المجتمع المدني وحياة كريمة كثفت جهودها للاهتمام بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

تأهيل ذوي الهمم لسوق العمل

وأشارت إلى أن القرى التي لم تحصل على خدمات أصبح الآن بداخلها كشف مبكر وتوعية وتدريب لهم لكي يتم تأهيل ذوي الهمم لسوق العمل، وأصبح لهم مواقع في مختلف القطاعات ووظائف: «أصبح لهم بصمة في المجتمع المصري».

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