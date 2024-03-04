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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جومانا مراد تفاجئ متابعيها بلوك مثير عبر إنستجرام.. الأحمر يليق بها

الفنانة جومانا مراد
الفنانة جومانا مراد

خضعت الفنانة جومانا مراد لجلسة تصوير جديدة مليئة بالحب والبهجة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جريء وجذاب.

جومانا مراد

سعر فستان جومانا مراد

وبدت جومانا بفستان قصير باللون الأحمر الجريء، مكشوف الأكتاف والصدر، وتميز بطيات شكل الورود، مما عكس أناقتها وقوامها الممشوق، وكان من توقيع دار الأزياء الشهير فالنتينو، كما بلغ سعره 197 ألف جنيه.

 

وانتعلت جومانا مراد حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأحمر؛ ليتماشى مع لون الفستان، كما تزينت بمجوهرات راقية من المجوهرات الذهبية، ضمت حلق وعقد وسلسلة تتدلى على الصدر، بالإضافة لإسورة وساعة وخاتم.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جومانا تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها السوداء تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

 

الفنانة جومانا مراد

ووضعت جومانا مراد مكياجًا ساحرًا، فأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين ساحرتين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي الفاتح، كما اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر؛ ليتماغم مع لون بشرتها وفستانها.

 

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