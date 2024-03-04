أستاذ أمراض قلب تحذر من خطورة الملح على الصحة (فيديو)

حذرت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب بجامعة قناة السويس، من زيادة استخدام الملح، مؤكدة أن استهلاك المصريين ضعف المعدل العالمي.

وقالت خلال مداخلة عبر زوم مع برنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الإثنين، إن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب حددت مواصفات الإنسان السليم ووضعت معادلات حول ذلك، مشيرة إلى إحدى المعادلات المهمة والتي تتمثل في «0 – 3 – 5 - 140 - 5 – 3 - 0».

وأوضحت: “الصفر في المعادلة السابقة يعني لا للتدخين، بينما الـ3 تشير إلى السير لـ3 كيلومتر يوميا أو 30 دقيقة 4 أيام في الأسبوع، أما رقم 5 يعني تناول 5 قطع سلطة أو فاكهة ذات ألوان مختلفة يوميا”.

وتابعت: “140 تشير إلى ضغط الدم الطبيعي، بينما الـ5 و3 الأخرين يشيران إلى أرقام دخول النظام الأوروبي لضبط نسب الدهون الطبيعية في الجسم، بينما رقم صفر الآخير يعني لا للسمنة ولا للسكر”.

تناول الفاكهة مهم وضرورة الابتعاد عن الملح

وأكدت أهمية تناول الفاكهة والسلطة يوميا، إذ يمثلان نمط حياة صحي، لافتة إلى ضرورة الابتعاد عن تناول الملح، إذ إن نسب استخدام المصريين للملح يساوي ضعف الاستخدام العالمي.

أضرار الملح

ارتفاع ضغط الدم: يعتبر زيادة تناول الملح من المسببات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للأمراض القلبية والسكتات الدماغية.

اضطرابات في الكلى: يمكن أن يؤدي تناول كميات زائدة من الملح إلى زيادة الضغط على الكلى، مما يزيد من خطر الأمراض الكلوية.

تعزيز احتباس الماء: يمكن لكميات كبيرة من الملح أن تؤدي إلى احتباس الماء في الأنسجة، مما يسبب الانتفاخ والوزن الزائد.

زيادة خطر السكري: هناك دراسات تشير إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الملح قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

تأثيرات سلبية على العظام: بعض الأبحاث تشير إلى أن الكميات الزائدة من الملح قد تؤثر على كثافة العظام وتزيد من خطر هشاشة العظام.

تأثيرات على المعدة: يمكن أن يزيد تناول كميات كبيرة من الملح من خطر تهيج المعدة وتفاقم مشاكل المعدة.

تأثيرات على الجهاز العصبي: يمكن أن يؤدي تناول كميات زائدة من الملح إلى تأثيرات سلبية على الجهاز العصبي، مما قد يسبب مشاكل في التركيز والذاكرة.