أحماض أوميجا 6 الدهنية تحمى من أمراض القلب والوفاة المبكرة

توصل علماء من جامعة شرق فنلندا إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية غير المشبعة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

لمدة 22 عامًا، قام المتخصصون بمراقبة مجموعة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 42 إلى 60 عامًا - أي ما مجموعه 2480 شخصًا وخلال فترة الدراسة، توفي 1143 شخصا، ولقد أثبت العلماء أن هناك علاقة محددة بين الوفيات البشرية ومحتوى الأحماض الدهنية في الدم.

وكان خطر الوفاة المبكرة أقل بنسبة 43٪ لدى الأشخاص الذين لديهم أعلى تركيزات من حمض اللينوليك في أجسامهم وفي الوقت نفسه، انخفض احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن الحالات الصحية الأخرى التي تهدد الحياة باستثناء السرطان.

وفقا لموقع MedicForum، فإن محتوى اللينوليك وأحماض أوميجا 6 الدهنية غير المشبعة الأخرى في الدم يعتمد على النظام الغذائي والمصادر الغنية بحمض اللينوليك هي، على سبيل المثال، الزيوت النباتية والمكسرات.