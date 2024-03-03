طريقة مجانية بسيطة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 35%

يقول الأطباء إن العديد من الأشخاص يمكنهم بنجاح تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق إجراء تغييرات في نمط حياتهم أو التخلي عن العادات غير الصحية.

يعتقد العلماء أن أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المعاصرين هو قلة النشاط البدني.

يقول خبراء من مؤسسة القلب البريطانية BHF: "ترتبط أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية بقوة بعدم ممارسة الرياضة وقلة النشاط البدني".

وبحسب الخبراء، فإن الخمول البدني يساهم في تراكم المواد الدهنية في الشرايين، وإذا بدأت الشرايين التي تنقل الدم إلى القلب بالتلف والانسداد بهذه الترسبات الدهنية، يزداد خطر الإصابة بنوبة قلبية، وإذا تراكمت الدهون في الشرايين التي تحمل الدم إلى الدماغ، فقد يؤدي ذلك إلى السكتة الدماغية.

بدورهم، يصف الخبراء عادة الشخص في ممارسة النشاط البدني بأنها "طريقة مجانية" لتجنب العديد من المشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وممارسة النشاط البدني لا يعني أن عليك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو المشاركة في سباق الماراثون طوال الوقت يقول الأطباء: "يمكن أن يشمل النشاط البدني العديد من أنواع الأنشطة التي تجعلك تتحرك - على سبيل المثال، العمل في المنزل أو في الحديقة".

يؤكد الخبراء أنه بفضل نمط الحياة النشط، يمكن تقليل خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والدورة الدموية بنسبة 35٪.

ويذكر الأطباء أن القلب عبارة عن عضلة، ومثل أي عضلة أخرى، فإنه يستفيد من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ويستطيع القلب المدرب والقوي ضخ المزيد من الدم إلى جميع أنحاء الجسم بجهد أقل وبالتالي، فإن النشاط البدني المنتظم يجعل القلب والدورة الدموية أكثر كفاءة، ويقلل من مستويات الكوليسترول، ويحافظ على ضغط الدم في مستوى صحي.

توصي BHF بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل في الأسبوع يتضمن ذلك أي نشاط بدني يزيد من معدل ضربات القلب ويجعلك تتنفس بشكل أسرع (على سبيل المثال، المشي السريع والركض وركوب الدراجات).