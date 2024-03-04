الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، موضحة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها مثل في هذا الوقت من العام أو أعلى بدرجة فقط.

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وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بينما في المناطق الساحلية، فإن الأجواء ستشهد تكون سحبا منخفضة ومتوسطة تحجب جزءً من أشعة الشمس.

الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع، أن يشهد اليوم فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد، وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وذلك على فترات متقطعة من اليوم ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تستمر حتى يوم الجمعة وتبدأ من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا.

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