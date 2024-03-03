عدم استقرار الأحوال الجوية وأمطار رعدية.. طقس السعودية اليوم الأحد

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، من حالة الطقس موضحًا أن هناك عدم استقرار في الاحوال الجوية وسقوط أمطار رعدية أحيانًا و خفيفة إلى متوسطة مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

تكون الضباب

وأضاف المركز، هناك تكون للضباب على بعض المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، المدينة المنورة، تبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

نصائح عند هطول الامطار

كما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مناشدًا بضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.