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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الريال القطري بالبنوك صباح الإثنين

الريال القطري
الريال القطري

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنوك  في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات دولية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك صباح الإثنين

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أسعار صرف الريال القطري بالبنوك بمستهل تعاملات الأحد


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال القطري:
سجل  سعر صرف الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال القطري في بنك مصر نحو  7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 7.87 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع

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