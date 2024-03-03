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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الريال القطري بالبنوك بمستهل تعاملات الأحد

الريال القطري
الريال القطري

حرضًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد بالبنوك، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تؤثر على سعر العملات.

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تراجع كبير في سعر الريال السعودي والدينار الكويتي بالسوق السوداء

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سعر الريال القطري اليوم الجمعة 1-3-2024 أمام الجنيه المصري


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال القطري:
سجل  سعر صرف الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 7.87 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال القطري في بنك مصر نحو  7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع

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