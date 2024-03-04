أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك صباح الإثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي:

سجل سعرصرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 للشراء و 8.26 للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.20 للشراء ، و8.24 للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.20 للشراء، و8.24 للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.19 للشراء،و 8.26 للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.21 للشراء و و8.25 للبيع.