أسعار الحديد والأسمنت اليوم
استقرت أسعار الحديد والأسمنت وغيرها من مواد البناء اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024، بعد هبوط خام البيليت عالميا، وتراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية "الجنيه".
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية لقرائها أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وجبس وغيره
سعر الحديد اليوم
- سعر طن حديد العشري يتراوح ما بين 50 لـ 51 ألف جنيه.
- سعر طن حديد بيانكو 51 ألف جنيه.
- سعر طن حديد سرحان 52 ألف جنيه.
- سعر طن المعادي 52 ألف جنيه.
- سعر طن حديد المعادى 52 ألف جنيه.
- سعر طن حديد الكومى 52 ألف جنيه.
- سعر طن حديد الجيوشي 52 ألف جنيه.
- سعر طن حديد مصر ستيل 52 ألف جنيه.
- سعر طن حديد عطية إلى 52 ألفا و500 جنيه.
- سعر طن حديد المصريين 53 ألف جنيه.
- سعر طن حديد العتال 53 ألف جنيه.
- سعر طن حديد بشاى 54 ألف جنيه.
- سعر طن حديد المراكبى 54 ألف جنيه.
- سعر طن حديد عز والدخيلة 55 ألف جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم
- سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.
- سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 1930 جنيها.
- سعر طن أسمنت أسمنت بني سويف العسكري 1910 جنيهات.
- سعر طن أسمنت السويس 2010 جنيهات.
- سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيها.
- سعر طن أسمنت جنوب الوادي 1920 جنيها.
سعر الأسمنت الأبيض اليوم
- سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.
- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 3800 جنيه.
- سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 3920 جنيها.
- سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 2000 جنيه.
- سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.
- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة 2140 جنيها.
- سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة 2010 جنيهات.
- سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه
سعر الجبس اليوم
- سعر طن جبس الدولية 1400 جنيه.
- سعر طن جبس المعمار 1350 جنيه.
- سعر طن جبس العامرية وصل 1300 جنيه.