أسعار الحديد والأسمنت اليوم

استقرت أسعار الحديد والأسمنت وغيرها من مواد البناء اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024، بعد هبوط خام البيليت عالميا، وتراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية "الجنيه".

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية لقرائها أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وجبس وغيره

سعر الحديد اليوم

سعر طن حديد العشري يتراوح ما بين 50 لـ 51 ألف جنيه.

سعر طن حديد بيانكو 51 ألف جنيه.

سعر طن حديد سرحان 52 ألف جنيه.

سعر طن المعادي 52 ألف جنيه.

سعر طن حديد المعادى 52 ألف جنيه.

سعر طن حديد الكومى 52 ألف جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي 52 ألف جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل 52 ألف جنيه.

سعر طن حديد عطية إلى 52 ألفا و500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 53 ألف جنيه.

سعر طن حديد العتال 53 ألف جنيه.

سعر طن حديد بشاى 54 ألف جنيه.

سعر طن حديد المراكبى 54 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز والدخيلة 55 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.

سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 1930 جنيها.

سعر طن أسمنت أسمنت بني سويف العسكري 1910 جنيهات.

سعر طن أسمنت السويس 2010 جنيهات.

سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيها.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 1920 جنيها.

سعر الأسمنت الأبيض اليوم

سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 3800 جنيه.

سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 3920 جنيها.

سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 2000 جنيه.

سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة 2140 جنيها.

سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة 2010 جنيهات.

سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه

سعر الجبس اليوم