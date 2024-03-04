تعرف على أبرز تصريحات إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري

تحدث إيهاب الكومي، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن الأجندة الدولية مشيرا إلى أن هناك توقيت محدد لاستدعاء اللاعبين المحترفين ولو تجاوزت هذا التوقيت لم يكن لديك حق في استدعاء أي محترف والنادي الخاص باللاعب لا يفرط فيه.

واكد: ان نادي ليفربول قال إنه يتمنى من اتحاد الكرة والجهاز الفني أن يواصل صلاح البرنامج التأهيلي الخاص به، ونحن متفهمين ذلك لأن سلامة محمد صلاح وأي لاعب في منتخب مصر هي الأهم بالنسبة لنا، وبالتالي صلاح لابد أن يُعالج بشكل صحيح، حتى يتعافى بشكل كامل.

واوضح: الأندية في أوروبا محترفة اللاعب مستحيل يكون سليم ويقولوا العكس، صلاح أكثر اللاعبين حرصا على التواجد في معسكر منتخب مصر، ولم ولن يدعي الإصابة أبدا.. لذلك نتعامل بحسن نية مع ليفربول.

وتابع:حازم إمام تواجد في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة من البداية للنهاية وأكد على قوة علاقته بحسام وإبراهيم حسن وهو الثنائي المميز في تاريخ منتخب مصر.

ونوه: حسام حسن وإبراهيم حسن محدش طلب فيهم إن حازم إمام ميكونش مشرف عام على منتخب مصر، ومحمد غرابة مكانش مدير منتخب مصر كان المدير الإداري لمنتخب مصر لكن كان بيتم تعريفه إعلاميا إنه مدير منتخب مصر، موضحا انه في الوقت الحالي ممكن متبقاش محتاج دلوقتي مشرف عام على المنتخب في ظل وجود كابتن إبراهيم حسن لكن في حالة تعيين مشرف عام على منتخب مصر مش هنلاقي بالطبع أفضل من حازم إمام، لكن محصلش أي مناقشة في هذا الأمر بسبب مرض حازم إمام في وقت سابق.

وأردف: من وجهة نظري لازم يكون في موسم استثنائي عشان نرحم اللاعبين شوية من الإصابات العديدة وكمان عشان تلاحم المواسم بتأثر سلبا على اللاعيبة، النظام الجديد المقترح للدوري نظام جيد باخد 9 أندية من القمة بيلعبوا على جولة التتويج بالبطولة، زي نظام دوري المحترفين اللي اثبت نجاحه في المنافسة القوية.

وأشار: بنوصل كل الشكاوي للجنة الحكام، الخطأ التحكيمي موجود في كل بلاد العالم وأي شكوى وفي حكام كبار هيكونوا في مباريات دوري المحترفين خلال الفترة المقبلة.

وتابع: كنا مصرين في البداية إن التحكيم المصري يكون موجود في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بناء على الظهور المميز للحكام المصريين سواء في أمم أفريقيا أو المباريات الكبرى لكن انت بتتكلم في مباراة أهلي وزمالك وخارج مصر والتذاكر نفدت بشكل كامل لذلك الضغط أكبر وبقى في تشكيك عشان الأسامي اللي هتحكم بدأت تتسرب وبالتالي كان لازم نحمي حكامنا في وقت التشكيك ده والكل أجمع بالفعل على الاستعانة بحكام أجانب في تلك المباراة.

وعن مستحقات البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري السابق تحدث قائلا: استعجلنا المستشار القانوني لاتحاد الكرة، ليرسل رده علينا هل فيتوريا له حق أم لا في مستحقات متأخرة ولو له حق نرسل له كل حقوقه لم لم يكن لديه حق وقتها اللجوء إلى فيفا لن يكون مضرا علينا.

واختتم عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري حديثه قائلا: نقبل النقد ولكن لا نقبل التجريح مشيرا إلى أن اللي إيده في الماية مش زي اللي إيده في النار، محدش هيرضي الناس كلها.