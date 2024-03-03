نابولي يسقط يوفنتوس بثنائية ويبعده عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي

حقق فريق نابولي فوزاً مستحقاً على ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

الشوط الأول

قدم نابولي شوطاً مميزاً نجح خلاله في الإستحواذ على الكرة بحثاً عن التسجيل، بينما تراجع يوفنتوس لوسط ملعبه لإغلاق امساحات امام أصحاب الأرض.

إعتمد البيانكونيري على الهجمات المرتدة السريعة لمحاولة خطف هدف في مواجهة سيطرة نابولي على وسط الملعب.

إستمرت محاولات نابولي للتسجيل حتى الدقيقة 43 لينجح الخطير كفارتسخيليا في تسجيل هدف التقدم، لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

جاءت أحداث الشوط الثاني أكثر إثارة خاصة مع تغير أسلوب يوفنتوس الذي حاول تعديل النتيجة والعودة من جديد لقاء.

أجرى البيانكونيري عدة تغييرات هجومية لزيادة فاعليته امام التنظيم المميز لدفاعات نابولي الذي لم يتوقف عن محاولاته لتسجيل هدفه الثاني.

وفي الدقيقة 81 نجح فريدريكو كييزا في تسجيل هدف التعادل ليوفنتوس بعد تمريرة حاسمة من زميله الكاراز.

وبعد 7 دقائق فقط إستعاد نابولي تقدمه عن طريق راسبادوري بعدما أهدر النيجيري أوسيمين ركلة جزاء، لتنتهي أحداث المباراة بفوز نابولي بنتيجة 2-1.

بهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصد يوفنتوس عند 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة.