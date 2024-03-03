نابولي يتقدم على يوفنتوس بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق نابولي الشوط الاول من مباراته أمام يوفنتوس متقدماً بهدف نظيف في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

قدم نابولي شوطاً مميزاً نجح خلاله في الإستحواذ على الكرة بحثاً عن التسجيل، بينما تراجع يوفنتوس لوسط ملعبه لإغلاق امساحات امام أصحاب الأرض.

إعتمد البيانكونيري على الهجمات المرتدة السريعة لمحاولة خطف هدف في مواجهة سيطرة نابولي على وسط الملعب.

إستمرت محاولات نابولي للتسجيل حتى الدقيقة 43 لينجح الخطير كفارتسخيليا في تسجيل هدف التقدم، لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 1-0.