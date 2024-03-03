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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيرنانديز : التأهل لدوري الأبطال ليس بأيدينا وعلينا القتال

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز

أكد البرتغالي برونو فيرنانديز مهاجم فريق مانشيستر يونايتد ان فريق الشياطين الحمر بات في موقف صعب في منافسته للحاق بمقعد التأهل لدوري أبطال أوربا في الموسم المقبل بعد هزيمته مساء الاحد امام منافسه مانشيستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأتحاد بمدينة مانشيستر .

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راشفورد على رأس تشكيلة مانشستر يونايتد أمام السيتي

وكان مانشيستر يونايتد قد تقدم بهدف مبكر لنجمه ماركوس راشفورد الا ان السيتي عاد في الشوط الثاني بثلاثة أهداف سجلها فيل فودين ( هدفين ) و ايرلينج هالاند ليتراجع فريق مانشيستر يونايتد في المنافسة على الوصول إلى المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوربا امام منافسيه استون فيلا و توتنهام بعد الخسارة الثانية على التوالي في البطولة. 

وفي تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قال برونو فيرنانديز : لا شك أن الخسارة تؤثر على حظوظنا في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوربا فلم يعد الأمر في أيدينا فقط بل بات علينا انتظار خيارة الاندية المنافسة للنقاط . مازال المشوار طويلا حتى نعرف الفريق الذي سينجح في الوصول إلى المركز المؤهل لدوري أبطال أوربا لكن علينا التركيز بشكل تام في المباريات القادمة .

وأضاف برونو فيرنانديز : نعرف ما تريده إدارة النادى ونعرف ايضا ما تستحقه جماهير مانشيستر يونايتد وعلينا القتال في كل المباريات حتى نتمكن من التغلب على الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق حاليا .

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