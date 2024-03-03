الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

راشفورد على رأس تشكيلة مانشستر يونايتد أمام السيتي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ال 27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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وتنطلق موقعة مانشستر سيتي أمام اليونايتد في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام السيتي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافايل فاران - جوني إيفانز - فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: سفيان إمرابط - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أنتوني - ماركوس راشفورد.
ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 59 نقطة، فيما يأتي اليونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة.

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