طريقة تحضير مناقيش محمرة بالجبن| وجبة الجوع المفاجيء

يبحث البعض على وصفات سريعة يمكن تحضيرها عند الشعور بالجوع المفاجيء، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مناقيش محمرة بالجبن الشهيه.

مناقيش بالجبن

طريقة عمل المناقيش المحمرة بالجبن

المقادير

لتحضير العجينة :

ماء دافئ : كوب ونصف

سكر : 2 ملعقة كبيرة

خميرة : ملعقة كبيرة



دقيق : 3 أكواب ونصف

ملح : ملعقة صغيرة

لتحضير الحشوة :

طماطم : 5 حبات (مقشرة ومفرومة ناعم)

البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)

الثوم : فصّان (مفروم ناعم)



دبس الفليفلة : 2 ملعقة كبيرة (حار)

ملح : رشّة



فلفل أسود : رشّة



الكمون : رشّة



زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

جبن القشقوان : نصف كوب (مبشور)

طريقة التحضير

لتحضير العجينة:

في وعاء، اخلطي الماء مع السكر والخميرة، ثم أضيفي الطحين والملح، واعجني المكونات حتى تتشكل عجينة ناعمة، ثم افركيها بيديكِ قليلاً وغطيها واتركيها حتى ترتاح لحوالي 10 دقائق.



لتحضير الحشوة:

في مقلاة على النار سخني الزيت وأضيفي البصل والثوم وشوحي قليلاً، ثم أضيفي الطماطم، ودبس الفليفلة، والبهارات وقلبي المكونات لحوالي دقيقتين، ثم ارفعيها عن النار واتركيها جانباً حتى تبرد.

مدي كرات من العجين على شكل أقراص متساوية.



وزعي خليط المحمرة فوق العجين، وانثري جبن القشقوان فوقها وضعيها في صينية فرن.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 20 دقيقة حتى النضج وقدميها ساخنة.