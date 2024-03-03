النظام الغذائي البروتيني يسبب حساسية الأنسولين.. دراسة توضح

لم يجد العلماء أي دليل على أن النظام الغذائي عالي البروتين يحسن حساسية الأنسولين أو يساعد في وقف تطور مرض السكري من النوع الثاني.

ويعتقد أن تناول نظام غذائي يركز على البروتين لا يساعد فقط على فقدان الوزن، ولكن يمكن أن يمنع أيضًا تطور مرض السكري من النوع الثاني، ووجدت دراسة أجراها متخصصون من كلية الطب بجامعة واشنطن أن الأنظمة الغذائية البروتينية مبالغ فيها إلى حد كبير في هذا الصدد.

وفي إطار الدراسة، قام الأطباء بمراقبة حالة 34 امرأة بدينة تتراوح أعمارهن بين 50 إلى 65 سنة لمدة 7 أشهر، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات: ضمت المجموعة الأولى النساء اللاتي لم يلتزمن بالنظام الغذائي ولكنهن تناولن أطعمة غنية بالبروتين، وتضم المجموعة الأخرى أولئك الذين التزموا بخطة النظام الغذائي ولكن تناولوا كمية قياسية من البروتين.

نتائج الدراسة

ونتيجة لذلك، ذكر الخبراء أن النظام الغذائي الغني بالبروتين لم يساعد المشاركين على تحسين حساسية الأنسولين، بينما أظهرت النساء في المجموعة الثانية انخفاضًا بنسبة 30٪ في مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب المرتبطة بالتغيرات في حساسية الأنسولين.

ويذكر الخبراء أنه في مرض السكري، تفقد خلايا الجسم حساسيتها للأنسولين تدريجيا، وترتبط هذه العملية بزيادة الالتهاب ويمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تحسين حساسية الأنسولين، لكن اتباع نظام غذائي بروتيني في حد ذاته لا يعطي مثل هذا التأثير، كما لخص مؤلفو العمل.