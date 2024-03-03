الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم تحسن حساسية الأنسولين

يذكر الأطباء أن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يمكن أن يحسن معالجة الجسم للجلوكوز، وعندما تكون مصابًا بمرض السكري، فإن المشكلة الرئيسية هي كثرة السكر أو الجلوكوز في الدم، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والفشل الكلوي.

لذلك، من المهم لمرضى السكر معرفة ما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاعها.

لاحظت المعالجة سفيتلانا نيكيتينا في محادثة مع MndikForum أن بعض المنتجات يمكن أن تساعد في ذلك ووفقا للأخصائية، فإن بعض العناصر الدقيقة لها تأثير إيجابي على حساسية الخلايا لهرمون الأنسولين، وبالتالي تحسين التحكم الطبيعي في نسبة السكر في الدم، وأحد هذه العناصر الدقيقة هو المغنيسيوم.

والأنسولين هو هرمون ينتجه البنكرياس في الجسم، يلعب دور إيصال السكر إلى الخلايا: بفضل الأنسولين، يتم توزيع السكر الذي يدخل مجرى الدم بعد الأكل بين خلايا الجسم ويستخدم لإنتاج الطاقة، عندما لا تستجيب الخلايا للأنسولين (وهو ما يحدث عادة في مرض السكري من النوع 2)، يزداد تركيز السكر في الدم بشكل كبير.

وفقا لسفيتلانا نيكيتينا، تشير الأدلة البحثية المتاحة إلى أن المغنيسيوم يحسن حساسية الأنسولين ومعالجة الجلوكوز الخلوي، ويساعد أيضًا في تقليل الالتهاب المرتبط بارتفاع السكر في الدم.

وأظهرت الأبحاث أن المغنيسيوم له تأثير إيجابي على نشاط مستقبلات الأنسولين وحساسية الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

بذور اليقطين

بذور الشيا

لوز

سبانخ

الكاجو

الفول السوداني

حليب الصويا

فاصوليه سوداء

شوكولاتة داكنة وكاكاو