تناول زيت بذور الكتان يضر المعدة.. خبيرة جهاز هضمي تكشف التفاصيل

كشفت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إيلينا موروشكينا، إذا تم استخدام زيت بذور الكتان بشكل غير صحيح، فقد تتلف المعدة والبنكرياس.

ذكرت الدكتورة موروشكينا في مقابلة عن الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها تناول زيت بذور الكتان إلى الإضرار بالجسم وعلى وجه الخصوص، ينصح الطبيب بعدم تناوله على معدة فارغة - فهو غير آمن للجهاز الهضمي.

وأشارت في حديثها مع Gazeta.Ru إلى أن الزيت الموجود على معدة فارغة يحفز تقلص المرارة بقوة وهذا يؤدي إلى إتلاف الغشاء المخاطي للمعدة والاثني عشر، مما يزيد الحمل على البنكرياس.

وحذرت موروشكينا من أنه في السيناريو غير المواتي، قد تبدأ الحصوات الموجودة في المرارة، بسبب تناول الزيت على معدة فارغة، في التحرك وسد القنوات، ولن يكون من الممكن مساعدة الشخص المصاب إلا من خلال الوسائل الغازية.

وقالت إن الاستخدام غير السليم للزيت يرتبط أيضًا بخطر تلف الكبد وظهور عدد من الأعراض المزعجة أو غير المريحة أو المؤلمة للغاية:

وقد تظهر مرارة في الفم وحرقة في المعدة وغثيان وثقل وانزعاج في المنطقة الشرسوفية أو المراق الأيمن قد تشعر أيضًا بألم شديد شديد أو قيء أو بول داكن أو لون مصفر للجلد.

وأضافت إيلينا موروشكينا أن زيت بذور الكتان كمنتج له العديد من المزايا، فهو يحتوي على عناصر دقيقة وأحماض دهنية صحية ضرورية للجسم ومع ذلك، لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه نوع من العلاج المعجزة، ناهيك عن اعتباره دواءً.

وخلافاً للاعتقاد الشائع، فإن هذا الزيت لا يعالج الإمساك. الخبراء، بشكل عام، من الأفضل للجسم أن يستهلك بذور الكتان أكثر من الزيت الجاهز - فهي تحتوي على ألياف، وقد تم تأكيد خصائصها المفيدة من خلال العديد من الدراسات السريرية.