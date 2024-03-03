رئيس جامعة الأقصر يفتتح فعاليات الأسبوع البيئي الرابع

افتتح الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات الأسبوع البيئي الرابع بكليات جامعة الأقصر، تحت شعار "بناء مستقبل أخضر مستدام في الجمهورية الجديدة"، في الفترة من 3 حتى 9مارس، بحضور السادة العمداء، والدكتورة شيماء عبد الستار، مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة والتنمية المستدامة ومنسق الاسبوع البيئي، والسادة وكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

بدأت الفعاليات بحفل الافتتاح، والتي أعقبها انعقاد ورشة عمل للمشروع البحثي Uni- Green، قدمها كل من: الأستاذة نيفين علم الهدي، والأستاذ احمد البار؛ لتعريف الطلاب بالمشروع وكيفية الاستفادة منه.

ثم أعقب ذلك تنظيم حفل التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، برعاية مركز التطوير المهني بالجامعة.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى أن الجامعة تحرص خلال الأسبوع البيئي، على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والندوات والفعاليات؛ لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع؛ في سبيل تحديد المشكلات التي تواجه المجتمع؛ وإيجاد الحلول الملائمة، لافتًا إلى أن هذا الاسبوع يشهد تنظيم مؤتمر طبي، وماراثون رياضي.