تمنع نوع سرطان قاتل.. 5 فوائد صحية لا تعرفها لتناول بذور الكتان

اشتهرت بذور الكتان منذ عصر الفراعنة بإنها أفضل أنواع البذور الطبية نظرًا لفوائدها الصحية المتعددة التي تعود على الجسم، فهي تحتوي على البروتين والكالسيوم والألياف الغذائية التي تعزز جهاز المناعة.

فوائد صحية لبذور الكتان

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ديلي ميل البريطاني، حدد الأطباء عدد من الفوائد الصحية لبذور الكتان، والتي نتستعرض أبرزها فيما يلي..

فوائد صحية لبذور الكتان

1- السيطرة على مرض السكري، لاحتوائها على الألياف الغذائية والدهون الصحية، الذي يعالج تناولها بانتظام حساسية الأنسولين.

2- تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تكافح التهابات الجسم وتحمي من الأمراض الالتهابية.

3- تحمي من الإصابة بأمراض القلب والشرايين لإحتوائها على الألياف المفيدة التي تعزز صحة القلب وتخفض نسبة الكوليسترول السيء في الجسم.

4- تعزز صحة الأمعاء ، لأنها غنية بالألياف الغذائية.

5- تمنع نمو الأورام في الجسم، وتقي من الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات، نظرًا لإحتوائها على عدد كبير من المركبات الكيميائية الفعالة جدًا المعروفة باسم “ليجانين”.