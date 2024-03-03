المعتقلون من سكان غزة احتجزوا في مواقع عسكرية بإسرائيل دون توجيه تهم إليهم

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن تحقيق للأونروا بأن المعتقلون من سكان غزة احتجزوا في 3 مواقع عسكرية داخل إسرائيل دون توجيه تهم إليهم، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت في غزة

وفي سياق متصل، وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت في مدينة غزة.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30410 شهداء و71700 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن 90 مواطنًا استُشهدوا وأُصيب 177 آخرين في 9 مجازر للاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت إن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم..

وفي سياق متصل أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، عائد باجي، أن هناك نقص كبير في المواد الغذائية الأساسية بالقطاع مما يؤثر على الأوضاع الصحية للفلسطينيين،.

أبوالغيط: حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية حكم بالإعدام وعقاب جماعي

وفي وقت سابق، استقبل السيد الأمين العام أحمد أبوالغيط اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السيدة "سيجريد كاج" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وكبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث استمع منها لشرح مفصل حول الوضع الإنساني في القطاع في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على أكثر من مليوني فسلطيني.

صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن اللقاء ركز على التدهور الكامل الذي شهده الوضع الإنساني في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، والخطط المقترحة لإرسال المساعدات .

ونقل المتحدث عن أبوالغيط تأكيده خلال اللقاء على أن حرمان الفلسطينيين من المُساعدات الأساسية المنقذة للحياة يُعد حكماً بالإعدام وعقاباً جماعياً، وأن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية عن هذه المأساة بسبب الضوء الأخضر الذي منحته بعض القوى الكبرى لإسرائيل لممارسة العدوان على هذا النحو البشع والمجرد من الإنسانية.

وأضاف المتحدث أن المسئولة الأُممية استعرضت مع أبو الغيط عدداً من الأفكار المتعلقة بتوجيه المساعدات، والصعوبات المرتبطة بكل خيار بسبب التعنت الإسرائيلي، وأنها اتفقت مع أبو الغيط في أن عودة السلطة الفلسطينية للقطاع تُمثل ضرورة مُلحة من أجل إعادة الأعمار. فيما أكد الأمين العام مُجدداً أن الأولوية في هذه المرحلة تنصب على تحقيق وقفٍ فوري لإطلاق النار، ووقف نزيف الدم، والحيلولة دون وقوع مجاعة للفلسطينيين في غزة.