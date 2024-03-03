18% من أطفال غزة يعانون سوء تغذية حاد يؤدي للوفاة

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، عائد باجي، أن هناك نقص كبير في المواد الغذائية الأساسية بالقطاع مما يؤثر على الأوضاع الصحية للفلسطينيين،.

وقال باجي خلال تصريحاته عبر فضائية " القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن 18% من الأطفال في القطاع تحت سن 15 عاما يعانون من سوء تغذية حاد مما يرفع عدد الوفيات، ويؤدي لإعاقات ذهنية بين الأطفال.

وأشار إلى أن هناك غياب تام لجميع وسائل الحياة الصحية اللازمة لاستمرار حياة الفلسطينيين، وهناك مخاوف كبيرة من انتشار الأوبئة والأمراض بالقطاع، وهناك تسجيل لأكثر من 800 ألف شخص يعانون من أمراض مختلفة، فضلًا عن الآثار النفسية لما يتعرضون له يوميا ويؤثر على حالتهم الصحية بشكل عام.

وتابع باجي أن الاحتلال يواصل عدوانه على القطاع ويمنع إدخال المساعدات لا سيما في الشمال.

الأونروا تندد بتصاعد الوحشية ضد الأطفال في غزة

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن "الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم".

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقًا على البيان الصادر عن منظمة "اليونسيف"، في أعقاب مقتل عشرة أطفال جراء الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة.

وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر قالت إن "وفيات الأطفال التي كنا نخشى وقوعها أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوء التغذية قطاع غزة"، مؤكدة وفاة 10 أطفال على الأقل بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة.