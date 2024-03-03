الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت في غزة

فلسطينيون ينتظرون
فلسطينيون ينتظرون المساعدات في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت في مدينة غزة.

 

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وفى وقت سابق أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30410 شهداء و71700 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن 90 مواطنًا استُشهدوا وأُصيب 177 آخرين في 9 مجازر للاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت إن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم..

وفي سياق متصل أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، عائد باجي، أن هناك نقص كبير في المواد الغذائية الأساسية بالقطاع مما يؤثر على الأوضاع الصحية للفلسطينيين،.

 

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