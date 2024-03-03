الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك ببورصة برلين السياحية ٢٠٢٤

بوابة الوفد الإلكترونية

 


تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على فى فعاليات بورصة السياحة العالمية ITB المقرر إقامتها فى العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من ٥ - ٧ مارس القادم بهدف زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الألمانى إلى مصر حيث يعتبرالسوق الالمانى من اهم الاسواق المصدرة لسياحة البحر الاحمر .

وأكد كامل أبو على – رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس جمعية مستثمرى البحرالآحمر بأن مشاركة مجموعة بيك الباتروس بجناح هو الأكبر لهذا العام فى بورصة برلين ترجع إلى أهمية الاستثمارات السياحية فى التنمية الاقتصادية للدولة وبأهمية السوق الألمانى على وجه الخصوص وبأن مشاركته هى رسالة لمزيد من الآهتمام بالسياحة الوافدة من السوق الألمانى وبضرورة زيادة المخصصات التسويقية والدعائية الموجهة لهذا السوق ..

ويذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق تملك ٢٦ منتجعا بشرم الشيخ ومرسى علم والغردقة و ثلاث منتجعات بدولة المغرب وتحديدا فى منطقة مراكش واغادير وقريبا بنهاية هذا العام سيتم افتتاح منتجعان اخران بدولة المغرب وقد حصدت بيك الباتروس جوائز هوليداى شيك HolidayCheck الألمانية لهذا العام لعدد ٧ منتجعات مابين شرم الشيخ ومرسى علم …

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الجريدة الورقية