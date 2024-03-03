شاهد بالفيديو.. هدف راشفورد العالمي في شباك مانشستر سيتي

استطاع ماركوس راشفورد تسجيل هدفًا مميزًا لفريقه مانشستر يونايتد في شباك السيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



وأطلق راشفورد العنان لقدمه، بعدما قام زميله بتهيئة الكرة للتسديد لتسكن شباك حارس مرمى مانشستر سيتي، وتعلن عن هدف التقدم للشياطين الحمر.

شاهد.. هدف مانشستر يونايتد في مرمى السيتي



ويبحث المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تحقيق الفوز على السيتي، بعدما تواجد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 44 نقطة قبل انطلاق موقعته أمام السيتي، بينما تتواجد كتيبة بيب جوارديولا في الوصافة برصيد 59 نقطة.

وكان مانشستر يونايتد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافايل فاران - جوني إيفانز - فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: سفيان إمرابط - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أنتوني - ماركوس راشفورد.