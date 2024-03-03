اتحاد عمال حزب الوفد يناقش تنظيم دورة تدريبية واحتفالية لعيد العمال

خلال اجتماعه الشهري ..

نظم اتحاد عمال حزب الوفد برئاسة سعيد الجوجري، اجتماعه الشهري بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي، بحضور محمد بدره سكرتير عام اتحاد عمال حزب الوفد، وجمال محمود نائب رئيس اتحاد عمال حزب الوفد، وشيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد عمال حزب الوفد، ولفيف من أعضاء الاتحاد.



وأشار سعيد الجوجري رئيس اتحاد عمال حزب الوفد، إلي أن اتحاد العمال الوفديين ناقش خلال اجتماعه الدوري الذي يعقد بصفة شهرية بالمقر الرئيسي بالدقي عدد من المشكلات العمالية التي وصلت إلى اتحاد العمال حيث تم بحثها بواسطة أعضاء اتحاد عمال حزب الوفد كما تم الاتفاق على مخاطبة عدد من الجهات المعنية لحل بعض من تلك المشكلات كما تم الاستماع إلى الاقتراحات التي قدمها أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع بشأن خطة عمل الاتحاد في الفترة المقبلة.

ومن جانبها اقترحت شيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، خلال كلمتها في الاجتماع، تنظيم دورة تدريبية للأعضاء اتحاد عمال حزب الوفد على مهارات القائد العمالي بمشاركة نخبة من المتخصصين في الشأن العمالي بالإضافة إلي تنظيم احتفالية كبري للاحتفال بعيد العمال الموافق 1 مايو معربة عن أهمية تلك المناسبة الهامة لجميع عمال مصر والتي يحرص حزب الوفد كل عام علي الاحتفال بها وتكريم العمال في عيدهم.