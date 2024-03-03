تدابير أمنية بأوكرانيا على خلفية إغلاق الحدود من قبل المزارعين البولنديين

أفاد ممثل دائرة حدود الدولة الأوكرانية، أندريه ديمشينكو، اليوم الأحد، بأن طوابير الشاحنات زادت عند نقاط التفتيش على الحدود مع المجر ورومانيا وسلوفاكيا، وذلك على خلفية إغلاق الحدود مع أوكرانيا من قبل المزارعين البولنديين.

وأوضح ديمشينكو على الهواء مباشرة في "تيليثون كل الأوكرانيين": "نرى زيادة في قوائم الانتظار، وعلى الحدود مع سلوفاكيا، من جانبنا عند نقطة تفتيش "أوزغورود"، حتى صباح اليوم، كانت هناك نحو 565 شاحنة في طابور تنتظر السماح بعبور الحدود نحو بلدنا، وهناك حوالي 1.3 ألف شاحنة في المجر، ونحو 300 شاحنة أخرى في رومانيا".

وأشار ديمشينكو إلى أن الزيادة في قوائم الانتظار على الحدود مع سلوفاكيا والمجر ورومانيا ترجع إلى إغلاق الحدود الأوكرانية البولندية من قبل المزارعين البولنديين.

وأضاف ديمشينكو: "الناقلون والسائقون يبحثون عن فرصة لعبور الحدود في اتجاهات أخرى، ولا يوجد حظر لحركة المرور هناك، إذ زاد عدد الأشخاص الذين يرغبون في عبور الحدود".