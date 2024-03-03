الأحد 03 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا تندد بتصاعد الوحشية ضد الأطفال في غزة

الأونروا
الأونروا

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن "الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم".

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جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقًا على البيان الصادر عن منظمة "اليونسيف"، في أعقاب مقتل عشرة أطفال جراء الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة.

وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر قالت إن "وفيات الأطفال التي كنا نخشى وقوعها أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوء التغذية قطاع غزة"، مؤكدة وفاة 10 أطفال على الأقل بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

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