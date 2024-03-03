الأونروا تندد بتصاعد الوحشية ضد الأطفال في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن "الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم".

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقًا على البيان الصادر عن منظمة "اليونسيف"، في أعقاب مقتل عشرة أطفال جراء الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة.

وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر قالت إن "وفيات الأطفال التي كنا نخشى وقوعها أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوء التغذية قطاع غزة"، مؤكدة وفاة 10 أطفال على الأقل بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة.