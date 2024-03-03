رئيسة وزراء إيطاليا تلغي مشاركتها في حدث هام في كندا والسبب فلسطين

اضطرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى إلغاء مشاركتها في حدث هام في كندا، قبل مغادرتها في ختام جولتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وكان من المفترض أن تشارك رئيسة الوزراء مساء أمس في حفل استقبال نظمته الحكومة الكندية في معرض الفنون في أونتاريو، حيث كان من المقرر أن تلقي بمناسبة ذلك كلمة أمام الجالية الإيطالية مع نظيرها الكندي جاستن ترودو، ولكن تم إلغاء الحدث، بعد أن لم يتمكن الزعيمان من الوصول إلى الهيكل، حيث بدأ بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين احتجاجًا على الحرب في قطاع غزة، ومنعوا الوصول إلى المتحف.

وقامت الشرطة سيرا على الأقدام وعلى ظهور الخيل بفرض طوق أمني حول المبنى، لكنها لم تتدخل لتفريق المتظاهرين، ومع بدء حفل الاستقبال ووجود الضيوف بالفعل في الغرفة، ظلت رئيسة الوزراء لمدة نصف ساعة تقريبًا في انتظار تعليمات السلطات المحلية، حتى تواصل معها ترودو شخصيًا لإبلاغها بإلغاء الحدث.

وفي تصريحات صحفية، نفت ميلوني التوترات المزعومة مع كويرينالي (قصر الرئاسة الإيطالي)، بعد الجدل الذي أثير عقب الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال تظاهرة طلابية ضد الحرب في قطاع غزة.

وفي حديثها للصحفيين في تورنتو، قالت رئيسة الوزراء إنها ترى "محاولة لبناء صراع مصطنع غير موجود: علاقتي ممتازة مع رئيس الجمهورية".

وأضافت أن “عدم الاحترام الشديد لرئيس الدولة جاء من اليسار: ”إنهم يحاولون استخدامه لمصالح الحزب إن رئيس الجمهورية هو شخصية ضمانة، ولا يجوز استخدام سلطته في محاولة القيام بحملة انتخابية: يجب قول الحقيقة أي شخص جاد يعرف جيدًا أنني قمت بإصلاح لا يمس عمدًا صلاحيات رئيس الدولة، وهي مؤسسة موحدة: إنهم يحاولون افتعال صدام مع الكويرينالي لأن اليسار لا يعرف كيف. لتوضيح أنها لا تريد أن يختار المواطنون من يمثلهم".