ختام منافسات بطولة الجمهورية للريشة الطائرة ببني سويف

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للريشة "تحت 11 و13 سنة " والتي نظمها الاتحاد المصري للريشة الطائرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "منطقة بنى سويف للريشة الطائرة " على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين ، واستضافتها الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بالاستاد الرياضي بمدينة بني سويف، ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2024م.

وشارك في منافسات فرق ( الزهور - طلائع الجيش - هليوبلس - هليوليدو - الشمس - كينج شوت - عالم الرياضة - مشروع صناعة البطل - نادى بنى سويف - معلمين بني سويف - معلمين ببا _قارون _يخت الجيزة.

حيث أسفرت نتائج مرحلة "تحت 11 سنة بنين " عن فوز فريق الزهور بالمركز الأول ، والشمس في المركز الثاني ، والثالث هيلوبوليس ، بالمركز الرابع أكاديمية عالم الرياضة، ونفس المرحلة "بنات" المركز الأول لأكاديمية علوم الرياضة ، وطلائع الجيش في المركز الثاني ، والزهور بالمركز الثالث، والشمس بالمركز الرابع.

فيما أسفرا نتائج مرحلة "تحت 13 سنة" بنين( الزهور في المركز الأول ، الشمس في المركز الثاني ، بني سويف في المركز الثالث ، ويخت البحيرة في المركز الرابع و"بنات " نفس المرحلة : المركز الاول للشمس ، وطلائع الجيش في المركز الثانى ، وفي المركز الثالث أكاديمية عالم الرياضة والرابع :هليوبلس.

وفى الختام تم توزيع الميداليات على الفرق الفائزة بحضور الدكتورعلى حسب الله رئيس الاتحاد المصرى للريشة الطائرة هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة ، محمد كمال نائب رئيس الاتحاد المصرى وعضو الاتحاد العربى لذوى الاعاقة ، الكابتن شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط انتصار محمد رئيس منطقة بنى سويف للريشة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة ، هشام عباس المدير التنفيذى للمنطقة ولفيف من الحاضرين من أولياء أموار اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولة.

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