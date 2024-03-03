الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ختام منافسات بطولة الجمهورية للريشة الطائرة ببني سويف

بطولة الريشة الطائرة
بطولة الريشة الطائرة

 اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للريشة "تحت 11 و13 سنة " والتي نظمها الاتحاد المصري للريشة الطائرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "منطقة بنى سويف للريشة الطائرة " على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين ، واستضافتها الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بالاستاد الرياضي بمدينة  بني سويف، ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2024م.

 

وشارك في منافسات  فرق ( الزهور - طلائع الجيش - هليوبلس -  هليوليدو - الشمس - كينج شوت - عالم الرياضة -  مشروع صناعة البطل - نادى بنى سويف - معلمين بني سويف - معلمين ببا _قارون _يخت الجيزة.

 

 حيث أسفرت نتائج  مرحلة "تحت 11 سنة بنين " عن فوز فريق الزهور بالمركز الأول ، والشمس في المركز الثاني ، والثالث هيلوبوليس ، بالمركز الرابع أكاديمية عالم الرياضة،  ونفس المرحلة "بنات"  المركز الأول لأكاديمية علوم الرياضة ، وطلائع الجيش في المركز الثاني ، والزهور بالمركز الثالث، والشمس بالمركز الرابع.

 

فيما أسفرا نتائج مرحلة "تحت 13 سنة" بنين( الزهور في المركز الأول ، الشمس في المركز الثاني ، بني سويف في المركز الثالث ، ويخت البحيرة في المركز الرابع   و"بنات " نفس المرحلة : المركز الاول للشمس ، وطلائع الجيش في  المركز الثانى ، وفي المركز  الثالث أكاديمية عالم الرياضة  والرابع :هليوبلس.

 

وفى الختام تم توزيع الميداليات على الفرق الفائزة بحضور الدكتورعلى حسب الله  رئيس الاتحاد المصرى للريشة الطائرة  هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة ،  محمد كمال نائب رئيس الاتحاد المصرى وعضو الاتحاد العربى لذوى الاعاقة ، الكابتن شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط   انتصار محمد رئيس منطقة بنى سويف للريشة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة ،  هشام عباس المدير التنفيذى للمنطقة ولفيف من  الحاضرين من أولياء أموار اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولة.

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الجريدة الورقية