الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

لاتجاره في النقد الأجنبي.. إجراء من النيابة حول صاحب عقار بالمعادي

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت نيابة المعادي، قرارا بحبس صاحب عقار بمنطقة المعادي  4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطه متلبسًا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

 

كان تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب عقار بالمعادي، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" حال تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث كان يقوم بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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